"Przychody Grupy Azoty w 2018 r. wyniosły 10 mld zł, ale konsolidowaliśmy wyniki Compo Expert tylko w jednym miesiącu, więc można szacować, że w tym roku będzie to ponad 11 mld zł" - powiedział Łapiński podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

Dodał, że spółka buduje obecnie instalacje które zwiększą moce produkcyjne w segmencie tworzyw sztucznych w IV kw. do 50 tys. ton.

"Będą one sprzedawane do firm handlujących tymi tworzywami głównie na rynku niemieckim. Pod koniec roku to ukończymy, a konkretne wyniki finansowe pojawią się w przyszłym roku" - powiedział Łapiński.

Przedstawiciele PDH Polska, spółki celowej odpowiedzialnej za budowę instalacji do produkcji polipropylenu, zapowiedzieli, że niebawem zostaną podpisane umowy dotyczące finansowania tego projektu.

"Podpisanie umów kredytowych dotyczących inwestycji zaplanowane jest na II połowę roku, rozpoczęcie prac budowlanych na I kw. 2020 r., a rozruch testowy na II kw. 2022 r. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planujemy na IV kw. 2022 r." - powiedział wiceprezes PDH Polska Władysław Madej.

"Dzisiaj nie budują się instalacje polipropylenowe w Europie. Polska importuje około 0,5 mln ton rocznie, a nasza instalacja będzie produkować ok. 437 tys. ton rocznie, a więc będziemy w stanie większość tej luki popytowej pokryć" - powiedział wiceprezes Łapiński.

Dodał, że instalacja będzie na rozruchu za 3-4 lata, więc do tego czasu popyt na polipropylen również zapewne wzrośnie, gdyż obecnie rośnie on globalnie o 4-6% rocznie.

Łapiński powiedział także, że jest przygotowywana emisja akcji, która ma wesprzeć finansowanie inwestycji, ale za wcześnie jest na ujawnienie szczegółów.

Według niego spółka w najbliższym czasie chce ukończyć konsolidację grupy m.in. po przejęciu Compo Expert.

"Chcemy ukończyć konsolidację naszej grupy. Liczymy synergię i myślę, że w wakacje ją ukończymy" - powiedział wiceprezes.

Grupa Azoty liczy się również ze wzrostem cen energii elektrycznej.

"W naszych planach mamy zapisany wzrost cen energii w tym roku od 0% do 9% w całej grupie. To zależy od lokalizacji naszych zakładów. Warto też dodać, że my kontraktujemy ceny na 3 lata i stąd również te różnice" - dodał Łapiński.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.