Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Grupa Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody oczyszczonej, stosowanej m.in. w dializach, podała spółka. Nowa linia zwiększa moce wytwórcze fabryki zlokalizowanej w Stassfurcie o ponad 80% (50 tysięcy ton rocznie) oraz przyczyni się do poszerzenia portfolio produktów grupy o najbardziej zaawansowaną i specjalistyczną odmianę sody, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym i leczeniu chorób nerek.

"To bardzo perspektywiczny rynek, z ponadprzeciętną średnioroczną dynamiką wzrostu. Dzięki zrealizowanej inwestycji o wartości ponad 100 mln zł, Grupa Ciech będzie produkować łącznie w swoich fabrykach w Polsce i Niemczech ok. 200 tys. ton sody oczyszczonej rocznie" - czytamy w komunikacie

Inwestycja była prowadzona w latach 2017-2019 i polegała na budowie zupełnie nowej linii - węzłów do odwirowywania, suszenia, przesiewania oraz dekarbonizacji sody. Oprócz nowych instalacji powstały także nowe magazyny, spełniające wysokie standardy jakościowe, niezbędne przy przechowywaniu sody najwyższej jakości. Produkcja sody oczyszczonej na potrzeby rynku farmaceutycznego i medycznego wymaga dostosowania rozwiązań logistycznych - są to kompetencje, które w ostatnim czasie Grupa Ciech intensywnie rozwijała, budując tym samym jedną ze swoich ważnych przewag konkurencyjnych na europejskim rynku, podano także.

"Strategia na lata 2019-2021 zakłada wzrost udziału produktów specjalistycznych w naszej ofercie. Dlatego ta inwestycja jest ważnym elementem budowy przyszłości Grupy Ciech. Doskonale przygotowaliśmy ją zarówno pod względem rozpoznania rynku, dialogu z naszymi

klientami, jak i doboru technologii oraz wysokiej jakości prac budowlano-instalacyjnych. Dzięki inwestycji w nową linię do produkcji sody oczyszczonej nie tylko zwiększamy moce produkcyjne w tym obszarze o ok. 30%, umacniając tym samym pozycję Ciech na europejskim rynku sody oczyszczonej, ale także możemy wejść na bardzo restrykcyjny pod względem wymagań jakościowych, a jednocześnie perspektywiczny, rynek sody do zastosowań farmaceutycznych" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Soda oczyszczona, która będzie oferowana klientom branży farmaceutycznej i medycznej, charakteryzuje się najwyższym stopniem czystości i ściśle określonymi parametrami granulometrycznymi. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane ścisłymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez firmy farmaceutyczne w cyklicznie przeprowadzanych audytach zakładów produkcyjnych. Produkcja sody do dializ wymaga m.in. specjalnego certyfikatu GMP (Good Manufacturing Practices), który posiadają zarówno niemieckie, jak i polskie zakłady sodowe Grupy Ciech, czytamy dalej.

Ciech zwraca uwagę, że w opinii specjalistów rynkowych, w przypadku sody do zastosowań farmaceutycznych i medycznych, w najbliższych latach na rynku można spodziewać się ponadprzeciętnej (ok. 7% średniorocznie) dynamiki wzrostu ze względu na większą dostępność leczenia przewlekłych chorób nerek poprzez hemodializę, poprawę opieki zdrowotnej oraz większe wydatki na cele zdrowotne w krajach rozwijających się.

W ramach inwestycji zostaną zwiększone także moce produkcyjne sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej. Znajduje ona szerokie zastosowanie poprzez swoje właściwości neutralizujące kwasy, możliwości wiązania innych substancji oraz cechy czyszczące. Wykorzystywana jest m.in. do produkcji różnego rodzaju tabletek musujących, jako składnik leków i suplementów diety. Służy również do produkcji past do zębów czy jako komponent wybranych produktów typu wellness, podano.

Nowa inwestycja CIechu to także zwiększenie oferty sody oczyszczonej stosowanej w przemyśle paszowym i spożywczym - segmentach będących największymi odbiorcami tego produktu. Inne zastosowania sody oczyszczonej to m.in. odsiarczanie spalin, a także produkcja kosmetyków i detergentów, podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

