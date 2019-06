mPay rozpoczyna współpracę z Polonusem, wdroży nową wersję aplikacji





Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - mPay rozpocznie wdrażanie nowej wersji aplikacji i podejmuje współpracę z Polonusem, poinformował prezes Krzysztof Hejduk. Spółka wprowadzi także usługę finansową w postaci mVoucher mPay i będzie oferował liczącą 2 tys. pozycji produktów cyfrowych.



"Nowa wersja aplikacji mPay to m.in. usprawniona szybkość i stabilność działania, a także dynamiczny 'slider' wyświetlający oferty naszych partnerów nigdzie indziej nie dostępnych. Jako jedyna aplikacja do płatności mobilnych mPay będzie oferował około 2 tys. nowych produktów takich, jak kody do gier, klucze aktywacyjne do systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dodatkowo wprowadzimy funkcję zakupu biletów na przejazdy autokarowe zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych, gdyż od dziś rozpoczynamy współpracę z firmą Polonus" - powiedział Hejduk podczas konferencji prasowej.



Jak wyjaśnili przedstawiciele spółki, pod koniec czerwca-początek lipca nastąpi wdrażanie nowej wersji aplikacji mPay, a od lipca będzie możliwe rejestrowanie mVoucherów.



"Rozpoczęliśmy współpracę z Polonusem i mPay został w pełni zintegrowany z należącą do Polonusa platformą sprzedażową, która skupia 200 przewoźników, więc będziemy oferować możliwość zakupu biletów na trasach krajowych, jak i zagranicznych" - wyjaśnił prezes.



Według niego, mPay planuje dalszy rozwój w zakresie rozwiązań finansowych i mVouchery będą pierwszym krokiem w tym zakresie.



"Są to bony różnego przeznaczenia, a dodatkowo będzie możliwość otrzymania bonusów. Na start zaoferujemy mVochery o wartości 50, 100, 150 zł jako jedną z metod płatności. Będzie można kupić czy zapłacić za usługę poprzez naszą aplikację, komuś przekazać, a także je łączyć" - powiedział Hejduk.



Dodał, że liczba użytkowników, którzy pobrali aplikację mPay to około kilkaset tysięcy osób.



"Szacujemy, że jest realizowanych kilkadziesiąt tysięcy dziennie płatności za jakąś usługę poprzez naszą aplikację" - powiedział prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak.



Hejduk zwrócił uwagę, że pomimo wyboru oferty mPay w dwóch przetargach prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) na obsługę mobilnych transakcji na obsługę w stołecznej strefie parkowania, ZDM w kwietniu tego roku po odwołaniu przez jeden z podmiotów w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) ostatecznie zamawiający podpisał umowę z konkurencyjną.



"Nie zgadzamy się z decyzją KIO i złożyliśmy w maju odwołanie do sądu okręgowego i chcemy dowodzić przed sądem naszych racji oraz że ZDM dwukrotnie dokonał właściwego wyboru. Chcemy odejścia od monopolu w Warszawie, gdyż jest wiele dużych miast, gdzie działa kilka kanałów mobilnych płatności za parking" - dodał prezes.



Spółka podała, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 700 tys. zł i pozytywne rozpatrzenie skargi może otworzyć ścieżkę prawną do domagania się przez mPay odszkodowania z tytułu szkodowy spowodowanej wyrokiem niezgodnym z przepisami prawa.



Hajduk zwrócił uwagę, że mPay umożliwia obecnie zakupu biletów komunikacyjnych w ponad 100 miejscowości i w blisko 30 miastach za parkowanie.



"Współpracujemy z 3 przewoźnikami kolejowymi i to niebawem będzie się zmieniać. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzięki naszej aplikacji można pacić za bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego i ZOO w Warszawie" - powiedział prezes.



mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "Lew" S.A.



(ISBnews)