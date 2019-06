mPay liczy, że poprzez obecną emisję akcji pozyska odpowiednich inwestorów





Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - mPay chciałby jesienią tego roku zakończyć emisję akcji o wartości 2-6 mln zł i pozyskać inwestorów finansowych lub branżowych, poinformował ISBnews prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak.



"Myślę, że jesienią zakończymy ten proces. Jeżeli okaże się, że nie uda nam się podczas tej prywatnej emisji pozyskać solidnego inwestora finansowego lub branżowego, to rozpoczniemy emisję na jednej z platform crowdfundingowych" - powiedział ISBnews Basiak.



Prezes mPay Krzysztof Hejduk podkreślił, że uchwała o nowej emisji akcji skierowanej do określonej liczby inwestorów została podjęta w kwietniu br. "Chcemy pozyskać inwestora, który wspólnie ze strategicznym naszym akcjonariuszem Grupą Lew będzie rozwijać aplikację mPay. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, które wyraziły zainteresowanie rozwojem naszej aplikacji, proces ten trwa" - powiedział Hejduk podczas konferencji prasowej.



mPay w ubiegłym roku również ogłosił zamiar pozyskania kapitału poprzez emisję akcji, ale nie zakończyła się ona sukcesem.



"W ubiegłym roku emisja rzeczywiście nam się nie udała, głównie ze względu na to, że inwestor, pod którego była prowadzona emisja wycofał się, gdyż nie mógł zaistnieć na rynku parkingowym w Polsce. Obecna emisja akcji jest znacznie szersza" - dodał Basiak.



mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "LEW" S.A. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.



Marek Knitter



(ISBnews)