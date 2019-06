"Rozpoczęcie działalności Chair Airlines to efekt trwającego od kilku miesięcy rebrandingu. Na początku roku szwajcarska spółka linii Germania definitywnie zerwała wszelkie związki z niemiecką grupą i rozpoczęła poszukiwania nowego partnera, który pomoże im zbudować solidną szwajcarską markę. Zarówno w nazwie jak i kolorystyce mamy teraz widoczne skojarzenia ze Szwajcarią na czym zależało wszystkich udziałowcom, w tym także i nam. Będzie to zupełnie odrębna linia, z produktem dopasowanym do szwajcarskiego rynku i popytu" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

>>> Czytaj też: CPK: Lotnisko niezgody, którego chcieli wszyscy. Czy da się je odpolitycznić?

"Od momentu rozpoczęcia naszego zaangażowania, aktywnie wspieramy naszych kolegów i pomagamy im w najważniejszych biznesowych kwestiach. Dobrze przygotowana oferta, nad którą wspólnie pracujemy, umożliwi w przyszłości działalność także na innych rynkach niemieckojęzycznych" - dodał.

Zmiana nazwy na Chair Airlines nastąpi od 1 lipca 2019 roku i oznacza zakończenie intensywnego procesu transformacji, który został przeprowadzony w Germania Flug w ostatnich miesiącach. Linia od pięciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe operując na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie. Spółka ma w swojej flocie trzy samoloty Airbus A319, z których jeden został już przemalowany i obrandowany nowym logotypem.

W maju 2019 r., Enter Air podpisał umowę inwestycyjną o wartości 2 mln USD (około 7,7 mln zł) i objął 49 proc. akcji tej linii, dzięki czemu uzyskał dostęp do szwajcarskiego rynku turystycznego. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80 proc. akcji, przypomniano także.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

>>> Czytaj też: Rozbudowa lotniska Chopina w ograniczonej formie. Resort infrastruktury wstrzymał prace