Rząd chce, by od 2020 roku wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrosło do 2450 zł brutto miesięcznie. Obowiązująca w 2019 roku płaca minimalna to 2250 zł. Oznacza to, że najniższa krajowa może wzrosnąć o 8,9 proc. Będzie jednocześnie stanowić 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku

Z propozycji rządu wynika, że w 2020 roku minimalna stawka godzinowa ma wynieść 16 zł brutto. W tej chwili jest to 14,7 zł.

Wynagrodzenie minimalne 2020: ile na rękę?

Gdyby propozycja rządu została wcielona w życie, w 2020 roku pracownik zarabiający minimalną pensję otrzymywałby netto ok. 1773 zł. W tym roku jest to ok. 1634 zł na rękę.

Płaca minimalna 2020: propozycje związkowców i pracodawców

Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Wysokość płacy minimalnej na 2020 rok powinna zostać ogłoszona w formie obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września.

Związkowcy z FZZ, NSZZ "Solidarność" i OPZZ domagają się, by płaca minimalna w 2020 roku była jeszcze wyższa i wynosiła 2520 zł. Byłby to wzrost aż o 12 proc. w porównaniu z obecną stawką.

Z kolei pracodawcy zrzeszeni w organizacjach takich jak BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP chcą, aby płaca minimalna w 2020 r. wyniosła nie więcej niż 2387 zł (wzrost o 6,1 proc.). Ich zdaniem wyższy poziom wynagrodzenia minimalnego może negatywnie wpłynąć na sytuację małych firm ze słabiej rozwiniętych regionów.

