Asseco SEE i Payten celują w ekspansję geograficzną i wzrost segmentów



Dubrownik, 12.06.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe, wraz z Payten, planują ekspansję geograficzną m.in. do krajów Ameryki Łacińskiej, poinformował prezes Piotr Jeleński. Spółka ma ambicję zwiększenia zysku operacyjnego o ok. połowę w ciągu najbliższych lat.

"Wzrost, ekspansja geograficzna, koncentracja na kluczowych liniach biznesowych w szczególności w płatnościach i usługach dla sektora bankowego - to nasze priorytety" - powiedział Jeleński podczas konferencji Asseco Product Review w Dubrowniku.

Pytany o oczekiwania, wskazał, że wzrost EBIT o 50% jest realny w ciągu najbliższych 3 lat. EBIT grupy za 2018 rok wyniósł ok. 74,5 mln zł. EBITDA za ub.r. wyniosła ok. 120 mln zł.

"Oczekujemy wzrostów w każdym segmencie na bazie naszych zamówień, sytuacji rynkowej i potencjalnych akwizycji, które byłyby realizowane ze środków własnych. Duży potencjał widzimy w obszarze e-commerce i zwiększenia skali biznesu z segmentem MSP w obszarze płatności oraz w bankowości w obszarze kanałów dostępu" - dodał szef Asseco SEE.

Asseco SEE i Payten są aktualnie obecne w Polsce, na Bałkanach, Turcji, Hiszpanii, Portugalii.

"Ekspansja geograficzna będzie obejmować kraje regionu CEE, na Bałkanach mocno inwestujemy np. Serbii, Albanii, Czarnogórze, gdyż w tych krajach faktycznie tworzymy rynek, budując sieć bankomatów. Innym priorytetem jest rozwój niezależnej sieci terminali płatniczych, gdzie pierwszy efekty będą widoczne w bieżącym roku. W krajach, jak Chorwacja jesteśmy obecni z siecią, ale nie będziemy tu game changerem ze względu na nasycenie rynku. Bardzo ciekawy obszar dla nas jest Ameryki Łacińskiej. Tamtejsze rynki są we wczesnej fazie rozwoju, mają duży potencjał i jest przestrzeń do konkurowania. Jesteśmy już w Peru i Kolumbii, ale chcemy penetrować kraje łacińskie od Meksyku na południe" - wymienił szef Asseco SEE.

Kolejne kraje znajdujące się w orbicie zainteresowania grupy to Egipt (gdzie wspólnie z lokalnym partnerem grupa analizuje możliwości rynkowe), a także opcjonalnie Etiopia i Nigeria. Według słów Jeleńskiego, nie wyklucza on także penetracji innych rynków wschodzących. W grę wchodzi wzrost zarówno organiczny, jak i przez przejęcia.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)