W środę w stołecznym ratuszu podpisano umowę ze spółką Hyundai Rotem na dostawę 213 tramwajów opiewającą na 1 mld 825 mln zł netto. To największa dotychczas taka umowa w Polsce i jedna z większych w Europie.

Do końca 2022 roku do Warszawy dotrą 123 nowoczesne niskopodłogowe tramwaje różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Kolejnych 90 pojazdów zostanie dostarczonych przez koreańską spółkę do końca 2023 roku.

"Wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz doświadczenie i wymagania naszego klienta, w procesie produkcji skorzystamy z komponentów pochodzących z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku rozszerzenia zamówienia Hyundai Rotem będzie dążył do produkcji pojazdów w Polsce. W ten sposób przyczynimy się do rozwoju przemysłu kolejowego oraz do utworzenia nowych miejsc pracy" - powiedział dyrektor generalny Hyundai Rotem Geon Yong Lee.

Wartość inwestycji to 1 mld 825 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wyniesie 285 mln zł. "To zdarzenie bez precedensu, ponieważ to zamówienie, którego jeszcze Tramwaje Warszawskie nie miały" - powiedział wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

Wagony w nowych tramwajach będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny z dostępem on-line oraz w system informacji pasażerskiej. Wedle informacji ratusza, pojazdy będą przyjazne środowisku, co oznacza, że będą cichsze, a oszczędność prądu zapewnią zasobniki energii. Przedni i ostatni wózek będą miały możliwość skrętu, co pozwoli ograniczyć zużycie szyn, a także zapewni cichszą jazdę na łukach.

"Hyundai Rotem w projekcie dla tramwajów warszawskich zamierza zastosować posiadane technologie i wykorzystać szerokie doświadczenie w eksploatacji. Jestem pewien, że nasz produkt spełni wysokie wymagania techniczne i wyróżni się jakością. Ponadto tabor dostarczony w terminie podniesie komfort podróży pasażerów" - dodał przedstawiciel Hyundaia.

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski podczas uroczystości podpisania umowy z Hyundai Rotem powiedział, że w stolicy przybędzie prawie 20 km tras tramwajowych. "W najbliższych latach przed Tramwajami Warszawskimi stoją wielkie wyzwania - połączenie szynami rejonów miasta, które były dotychczas odcięte od sieci tramwajowej, takich jak np. Gocław czy Wilanów. Mamy za sobą już pierwsze przetargi" - poinformował prezes TW.

Ratusz podaje, że cały osprzęt energoelektroniczny powstanie w Warszawie i dostarczy go firma Medcom. Z kolei polska firma ATM będzie dostawcą rejestratorów parametrów technicznych, badających m.in. prędkość. Koreańska spółka zaplanowała, że 40 procent taboru z całego zamówienia dla Warszawy powstanie w Polsce.

"Rozwój Polski oznacza również rozwój Korei i koreańskich firm, które wybrały Polskę na swój drugi dom w Europie. Ta współpraca przyczyni się nie tylko do rozwoju Warszawy, ale również gospodarki obu państw" - powiedziała podczas uroczystości ambasador Republiki Korei w Polsce Mira Sun.

