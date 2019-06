Przedstawiciele PFR zaprezentowali w czwartek założenia strategie grupy PFR na lata 2019-2021.

Prezes PFR powiedział, że nowa strategia jest kontynuacją starej strategii z lat 2016-2018. Jak dodał, nowa strategia skupiać się będzie na działalności inwestycyjnej oraz prorozwojowej, a także na społecznej odpowiedzialności biznesu.

"Chcemy, aby zaangażowanie grupy do 2021 r. było w wysokości 24 mld zł"- powiedział Borys. W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, samorządowe, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła energii. Ok. 1,6 mld zł zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK. Z kolei ok. 3,6 mld zł będzie zainwestowane w ramach funduszy venture capital PFR Ventures, a także funduszy private equity. Natomiast ok. 7,5 mld zł zostanie zainwestowanych w budowę mieszkań na wynajem. Celem grupy PFR do 2021 r. jest budowa 50 tys. mieszkań.

Prezes dodał, że na najbliższe lata "przygotowaliśmy łącznie 15 strategii inwestycyjnych".

