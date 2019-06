Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przystąpiła do listu intencyjnego podpisanego przez PKP Cargo oraz spółkę Wagony Świdnica Sp. z o.o., określającego wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne tj. uruchomienie działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo, podała spółka.



"PKP Cargo, Wagony Świdnica oraz ARP zamierzają kontynuować negocjacje mające na celu uzgodnienie zasad realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo, w szczególności treści umowy określającej m.in. wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów, zasad finansowania czy perspektywy czasowej realizacji wspólnego przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie.



W związku z przystąpieniem przez ARP do przedmiotowego listu, zostaje anulowany dokument podpisany w dniu 25 kwietnia 2019 roku, podano także.



Na początku czerwca PKP Cargo podpisało z Wagony Świdnica list intencyjny, który zawiera zaktualizowane szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych i jednocześnie deklarację zainteresowania podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby spółki. Podano wówczas, że "w najbliższym czasie" do przedsięwzięcia przystąpi Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), zaś w momencie podpisania przez ARP zaktualizowanego listu intencyjnego 2, anulowany zostanie dokument podpisany w 25 kwietnia 2019 roku.



Pod koniec kwietnia PKP Cargo i ARP podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowano zainteresowanie podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo. Dodano wtedy, że prowadzone są rozmowy dotyczące dołączenia do przedsięwzięcia spółki Wagony Świdnica.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.



