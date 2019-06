BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy importerskiej z JLR do 31 III 2021



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - British Automotive Polska (BAP) - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH (JLR) - spółki będącej centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim - list wyrażający warunkową zgodę JLR na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r., podał BAH.

"Stosownie do otrzymanego od JLR pisma, warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r. jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 przez BAP, będącą generalnym importerem marki Jaguar Land Rover, poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4 370 sztuk. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez JLR, po spełnieniu powyższego warunku okres obowiązywania umowy importerskiej zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu BAH, sprzedaż na ww. poziomie jest możliwa do zrealizowania, jednakże zarząd nie ma pewności, iż warunek ten się ziści, a także że dojdzie do przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r. Jednocześnie spółka uznaje toczące się rozmowy i negocjacje z JLR w sprawie terminu i warunków przedłużenia umowy importerskiej za zakończone, podano również.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)