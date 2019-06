Maxcom liczy, że znaczący udział w wynikach 2019 będą mieć nowe własne produkty



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Maxcom zamierza nadal rosnąć, a znaczący udział w przychodach i zyskach grupy w 2019 r. będą mieć szczególnie nowe produkty pod własną marką, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz.

"Zamierzamy nadal rosnąć. Znaczący udział w przychodach i zyskach grupy w 2019 r. będą mieć szczególnie nowe produkty pod naszą własną marką: smartfon dla seniorów Maxcom MS459 Harmony z zewnętrznym dostępem do ustawień telefonu z komputera lub innego urządzenia, oraz odporny na wstrząsy czy warunki zewnętrzne smartfon: MS571 (z rozwijanej linii Strong), a także smartfeature phone MK241 w technologii LTE (4G) - będący połączeniem telefonu klasycznego z funkcjami dostępnymi dotąd wyłącznie w smartfonie, co daje możliwość dostępu np. do aplikacji Facebook, YouTube, Whatsapp czy Google Maps, a nawet popularnych gier" - powiedział ISBnews Wilusz.

Zaznaczył, że spółka nieustannie rozszerza asortyment, konsekwentnie poszerzając podstawowe portfolio telefonów komórkowych, jak i poszukując nowych nisz rynkowych.

"W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy kolejnych dużych odbiorców za granicą, w tym dużych operatorów telekomunikacyjnych. Wszystkie te działania to podstawa naszego dalszego rozwoju i wzrostu wyników Grupy Maxcom w nadchodzących okresach" - podkreślił prezes.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)