Jak wynika z badania Barometr Providenta, przeprowadzonego na początku czerwca, 41% badanych przyznało, że zaplanowało już letni wypoczynek. 38% Polaków miesiąc przed rozpoczęciem wakacji wiedziało, że tegoroczny urlop spędzi w domu. Letnie wyjazdy są najmniej popularne wśród seniorów - 69% z nich przyznało, że nie planują żadnych podróży. Tegoroczne lato spędzi w domu 29% bezdzietnych, natomiast wśród osób, które mają dzieci, ten odsetek wynosi 41%, podano.



"Ponad połowa osób, które nie planują żadnego wyjazdu, jako powód podaje brak pieniędzy. Ten czynnik jest zdecydowanie najważniejszy dla osób w wieku 40-59 lat. Aż 62% osób z tej grupy wiekowej stwierdziło, że to brak funduszy jest dla nich największą przeszkodą. Natomiast młodzi, częściej niż inne grupy wiekowe, wskazują, że nie wyjadą z powodu braku urlopu. Zadeklarował tak co trzeci badany z najmłodszej grupy wiekowej. Dla wielu studentów letnie miesiące to czas zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń. Młodzi chętnie korzystają z praktyk i staży, a także dorabiają, wykonując prace sezonowe" - powiedziała kierownik biura prasowego i komunikacji zewnętrznej w Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.



Wakacyjne wydatki są obciążeniem dla domowego budżetu. Średnio Polacy planują przeznaczyć na letni wypoczynek ok. 3 396 zł. To niemal o 670 zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na wyjazd wydadzą osoby w wieku 40-59 lat, bo ponad 4 000 zł. Natomiast najmniejszym budżetem dysponują młodzi w wieku 15-24 lat, którzy na wakacyjne podróże zamierzają przeznaczyć średnio 2 050 zł. Dodatkowo 34% badanych z najmłodszej grupy wiekowej nie zamierza przekroczyć sumy 1000 zł, wskazano również.



"Większość Polaków finansuje swoje urlopy z oszczędności. Najczęściej są to środki zbierane przez okres krótszy niż pół roku. Natomiast co trzeci Polak jest w stanie pokryć wydatki na ten cel z bieżących dochodów. Tylko 5% myśli o wzięciu pożyczki lub skorzystaniu z karty kredytowej. Jak pokazują wyniki badania, budżety na letnie podróże planujemy w sposób odpowiedzialny, a o wakacjach myślimy z dużym wyprzedzeniem" - dodała Łuczak.



Wciąż najpopularniejszym kierunkiem letnich wojaży pozostaje polskie morze. Nad Bałtykiem wakacje zamierza spędzić 37% respondentów. Niewiele mniejszy odsetek, bo 32%, wyjedzie za granicę. Polskie góry odwiedzi zaledwie 15% badanych. Ulubionym środkiem transportu Polaków jest samochód - 61% badanych zadeklarowało, że na wypoczynek pojedzie autem. Z komunikacji zbiorowej, tj. pociągów, samolotów i busów, skorzysta 36%. Samochód jest najmniej popularny wśród najmłodszych i najstarszych respondentów. W obu tych grupach będzie nim podróżować zaledwie połowa badanych.



Badanie zrealizował PBS w dniach 31 maja - 2 czerwca 2019 r. na ogólnopolskiej próbie N=1000 Polaków w wieku 15+.



