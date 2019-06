Jak poinformował w piątek PERN, zgodnie z założeniami projektowany rurociąg surowcowy będzie przebiegać wzdłuż pierwszej nitki Odcinka Pomorskiego - magistrala będzie pracowała dwukierunkowo, niezależnie od pierwszej nitki.

"Według wstępnych szacunków parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył blisko 25 mln ton ropy rocznie. Realizacja inwestycji pozwoli na przekierowanie ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych z jednego rurociągu do drugiego oraz da możliwość przesyłu surowca przez »połączone obie nitki«" - podkreślił PERN.

Spółka podała, iż ogłosiła "uruchomienie postępowania przetargowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji - z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją "II nitki Odcinka Pomorskiego", jako etapu przygotowania inwestycji strategicznej".

"Budowa drugiej nitki rurociągu Odcinka Pomorskiego stanowi przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę perspektywy stopniowego wzrostu importu ropy drogą morską, budowa drugiej nitki wpisuje się także w politykę dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w ropę poprzez gdański Naftoport" - zaznaczył PERN.

Spółka wyjaśniła, iż "tryb postępowania negocjacji z ogłoszeniem oznacza, że zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu".

"O udzielenie zakupu będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w szczególności posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia w realizacji zamówienia o podobnym do przedmiotu zakupu charakterze. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 10.07.2019 r." - poinformował PERN.

Według spółki, budowa drugiej nitki ropociągu odcinka Pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o specustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez radę Ministrów "Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym".

W styczniu PERN poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło jej Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który przewiduje, iż nakłady inwestycyjne wyniosą tam w tym czasie 2,7 mld zł.

Główna część inwestycji PERN planowanych w ramach zaktualizowanej strategii, wpisana została do przyjętej w listopadzie 2017 r. "Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym". Zgodnie z jej założeniami, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

Odcinek Pomorski ropociągu PERN o długości 236 km, przebiegający przez województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, umożliwia rewersyjny transport ropy naftowej na trasie z bazy magazynowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem do bazy magazynowej w Gdańsku - oba obiekty należą do spółki - oraz w kierunku przeciwnym.

W marcu wiceprezes PERN Rafał Miland mówił PAP, iż spółka planuje budowę drugiej nitki rewersyjnego Odcinka Pomorskiego, co - jak podkreślał - "usprawni transport surowca w obu kierunkach, czyli z Gdańska do Płocka i odwrotnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami naszych klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują źródła zaopatrywania się w ropę, w tym drogą morską". Miland zwracał jednocześnie uwagę, że Odcinek Pomorski znajduje się obecnie na liście "Projektów wspólnego zainteresowania" (Projects of Energy Community Interest - PECI), czyli strategicznych przedsięwzięć dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

Wcześniej PERN szacował koszt tej inwestycji na ok. 1 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

