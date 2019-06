Szojgu zauważył, że oba te regiony "nadal pozostają ogniskami napięć" na arenie światowej.

Minister wypowiadał się na spotkaniu rosyjsko-egipskim w Moskwie w formacie 2+2, czyli w gronie ministrów spraw zagranicznych i obrony obu państw. W rozmowach wzięli też udział: minister obrony Egiptu Mohammed Zaki i szefowie dyplomacji: Siergiej Ławrow i Sameh Szukri.

Szef egipskiego MSZ wyraził nadzieję na powrót turystów rosyjskich na pełną skalę do Egiptu. Szukri powiedział także, że zakończono wszystkie procedury związane ze wznowieniem rejsów czarterowych pomiędzy oboma krajami. Ocenił, że połączenia lotnicze w pełnym zakresie powinny zacząć funkcjonować do końca roku.

Rosja wstrzymała loty do egipskich kurortów, gdy w październiku 2015 roku doszło do zamachu na pokładzie rosyjskiego samolotu lecącego z Szarm el-Szejk do Petersburga. Zginęły wówczas 224 osoby. Dopiero w 2018 roku Rosja wznowiła rejsy, ale wyłącznie do Kairu.

