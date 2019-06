XTPL wyemituje 68-78 tys. akcji po cenie emisyjnej 130 zł sztuka



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - XTPL podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji od 68 tys. do 78 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję.

"W związku z otrzymaniem deklaracji zainteresowania od inwestorów na większą ilość akcji niż szacowana pierwotnie, zarząd podjął decyzję o zmianie parametrów emisji z przedziału widełkowego podwyższenia kapitału z 55 000 - 65 000 akcji […] do poziomu 68 000 - 78 000 akcji" - czytamy w komunikacie.

Na mocy wskazanej uchwały kapitał zakładowy emitenta został podwyższony z kwoty 182 622,2 zł - dotychczas niezarejestrowanej przez sąd rejestrowy, do kwoty nie mniejszej niż 189 422,2 zł i nie większej niż 190 422,2 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 6 800 zł i nie większą niż 7 800 zł, w drodze emisji nie mniej niż 68 000 i nie więcej niż 78 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podano także.

"Cena emisyjna jednej akcji serii S wynosić będzie 130 zł za jedną akcję" - podkreślono w informacji.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w związku z emisją akcji serii S zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji akcji serii S, zaznaczono także.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)