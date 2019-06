Coal Energy, Interbud i Zastal przestały być kwalifikowane w Liście Alertów





Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała do segmentu "Lista Alertów" akcje 38 emitentów w okresowej weryfikacji, podała giełda. Akcje 3 emitentów - Coal Energy, Interbud i Zastal - przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów.



Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2019 r., podano w informacji.



