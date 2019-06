"Rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego B ma na celu zwiększenie przepustowości lotniska w kontekście rosnącej liczby obsługiwanych podróżnych. Ponadto spełniamy w ten sposób planowane wymogi związane z podwyższeniem norm systemu kontroli bezpieczeństwa bagaży rejestrowanych. Ze względu na to, że prace budowlane będą toczyć się na tętniącym życiem, lotniskowym organizmie, realizacja tego projektu będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów. Już teraz chciałbym przeprosić za wszelkie niedogodności i zapewnić, że razem z wykonawcą robót będziemy robili wszystko, żeby je zminimalizować" – powiedział prezes GTL Artur Tomasik.

Jak podało w czwartek GTL, zwycięzcą procedury przetargowej, w której oferty złożyło pięć podmiotów, została firma "Promus Ruda Śląska" Sp. z o.o. Projekt przebudowy terminalu pasażerskiego B przygotowało Przedsiębiorstwo Spółdzielcze "Budoprojekt" w Katowicach. Koszt inwestycji to 77,4 mln zł netto.

Jej celem jest usprawnienie pracy lotniska dzięki stworzeniu nowego układu funkcjonalnego, który ma poprawić wydajność i jakość obsługi pasażerów oraz dostosować system kontroli bezpieczeństwa do wyższych, planowanych norm.

W ramach inwestycji o 40 proc. - do 17,2 tys. m kwadratowych - zwiększy się powierzchnia użytkowa budynku, a jego wnętrze zostanie przebudowane i odnowione. Od strony parkingów powstanie nowa elewacja, która architektonicznie będzie spójna z elewacjami terminali pasażerskich A i C, dzięki czemu poprawi się estetyka południowej części infrastruktury terminalowej. Istotną zmianą będzie przesunięcie o ok. 17,5 m fasady terminalu pasażerskiego B na południe i zrównanie jej z linią terminalu C, co umożliwi połączenie budynków.

Wewnątrz ogólnodostępnej hali zmiany będą polegać na rozdzieleniu poziomami strefy stanowisk kontroli biletowo-bagażowej ze strefą kontroli bezpieczeństwa. Aktualnie obydwie znajdują się na parterze. W nowej strefie kontroli bezpieczeństwa, która powstanie na pierwszym piętrze, z 6 do 8 wzrośnie liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa. Z kolei parter budynku będzie przeznaczony tylko pod stanowiska kontroli biletowo-bagażowej, których liczba wzrośnie z 18 do 28. Dwa stanowiska będą przeznaczone do samodzielnej odprawy biletowej, z możliwością samodzielnego nadania bagażu rejestrowanego. Komunikację pomiędzy parterem a pierwszym piętrem zapewnią ruchome chodniki, tzw. travelatory.

W hali odlotów, za stanowiskami kontroli bezpieczeństwa, na pasażerów pyrzowickiego lotniska również będą czekać duże zmiany. Znacząco wzrośnie powierzchnia hali, a dodatkowe powierzchnie zostaną przeznaczone m.in. na powiększony salonik Executive Lounge oraz ogólnodostępną restaurację z widokiem na płytę lotniska. Powstanie nowa strefa sklepów wolnocłowych. Projekt zakłada także budowę trzech zewnętrznych klatek schodowych. Każda będzie mieć dwa niezależne ciągi dla pasażerów, dzięki temu liczba bramek do boardingu wzrośnie z 10 do 16. Powstanie też nowa bagażownia o maksymalnej wydajności 1885 bagaży na godzinę.

Rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego B będzie się jednak wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów. Prace budowlane rozpoczną się we wrześniu 2019 r. i potrwają najdalej do końca pierwszej połowy 2021 r. Wstępny harmonogram, który może ulec jeszcze niewielkiej zmianie, zakłada, że do 31 sierpnia 2020 roku podstawowe funkcjonalności związane z odprawą, kontrolą bezpieczeństwa i boardingiem pasażerów będą dostępne. Od początku III kwartału 2020 roku terminal pasażerski B zostanie zamknięty do końca pierwszego półrocza 2021 r.

W trakcie czasowego wyłączenia terminalu B, podróżujący do krajów strefy Schengen obsługiwani będą w terminalu pasażerskim A oraz tymczasowym terminalu pasażerskim T. Na potrzeby tego obiektu zaadaptowany zostanie tzw. stary terminal cargo.

Po zakończeniu modernizacji terminalu pasażerskiego B roczna przepustowość obiektu wzrośnie z 2 mln do 4 mln pasażerów, a przepustowość całej infrastruktury terminalowej z 6 do 8 mln podróżnych.

Obecnie katowickie lotnisko ma trzy terminale pasażerskie: Terminal A, w którym obsługiwany jest ruch wylotowy do krajów nienależących do strefy Schengen, terminal B, z którego korzystają pasażerowie podróżujący do krajów należących do strefy Schengen oraz terminal C, w którym obsługiwany jest cały ruch przylotowy.

Terminal B został oddany do użytku w lipcu 2007 roku. Do połowy 2015 roku obsługiwany był w nim cały ruch wylotowy i przylotowy pomiędzy Katowice Airport, a krajami strefy Schengen. W połowie 2015 r. w terminalu zlikwidowano funkcje przylotowe, które przekazano do nowootwartego terminalu pasażerskiego C. W ciągu 12 lat funkcjonowania terminalu B (od lipca 2007 r. do lipca 2019 r.) obsłużono w nim około 14 mln podróżnych, w tym samym czasie z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało około 37,3 mln pasażerów. (PAP)

autorka: Anna Gumułka