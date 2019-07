Źródło: PAP

Moskwa zaapelowała we wtorek do władz w Teheranie, by "nie ulegały emocjom" i przestrzegały "najważniejszych ustaleń" porozumienia nuklearnego z 2015 r. Również Pekin wezwał wszystkie strony umowy do jej przestrzegania, oskarżając o obecne napięcia Waszyngton.