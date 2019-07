Echo Investment podtrzymuje cel sprzedaży ok. 1 300 mieszkań w 2019 r.



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że po I półroczu br. jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia rocznego celu 1 300 sprzedanych mieszkań, poinformował dyrektor w Dziale Mieszkaniowym spółki Dawid Wrona.

Deweloper sprzedał w I półroczu 2019 r. 641 mieszkań - o 16% więcej niż w pierwszym półroczu ub.r.

"Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu sprzedaży, który zakłada sprzedaż 1 300 mieszkań. Dlatego stale powiększamy ofertę. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży projekty z ponad 640 mieszkaniami. Klienci dobrze je przyjmują, co bezpośrednio przekłada się na świetne wyniki sprzedaży. Mamy apetyt na wzmacnianie naszej pozycji rynkowej. Przygotowujemy do budowy kolejne atrakcyjne projekty oraz intensywnie pracujemy nad powiększaniem banku ziemi pod projekty mieszkaniowe. W pierwszym półroczu kupiliśmy działki, na których może powstać około 1 600 mieszkań" - powiedział Wrona, cytowany w komunikacie.

Najwięcej mieszkań spółka sprzedała w Warszawie (Moje Miejsce i Reset), Łodzi (Osiedle Jarzębinowe i Fuzja) oraz Poznaniu (Apartamenty Esencja i Osiedle Jaśminowe). Od początku roku Echo Investment rozpoczęło budowę i sprzedaż mieszkań w projektach Apartamenty Esencja w Poznaniu, Fuzja i Osiedle Jarzębinowe VII w Łodzi, dodano.

"Od początku roku do końca czerwca Echo Investment przekazało klientom 77 mieszkań. Ze względu na harmonogram budowy, większość projektów mieszkaniowych otrzyma pozwolenia na użytkowania w drugiej połowie roku. Wtedy również przypadnie zdecydowana większość tegorocznych przekazań. W 2019 roku Echo Investment planuje przekazać klientom około 1 250 mieszkań" - czytamy dalej.

Dziś wcześniej spółka podała, że sprzedała 121 mieszkań w czerwcu br. wobec 63 rok wcześniej, a przekazała klientom 15 wobec 82 w czerwcu 2018 r. W II kw. spółka sprzedała 290 mieszkań (rok wcześniej 209), a od początku roku 641 (553 rok wcześniej). Przekazania sięgnęły 54 szt. w II kw. (106 rok wcześniej) i 77 od początku 2019 r. (w porównaniu do 177 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2018 r.).

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)