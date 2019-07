Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Atal zakontraktował 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Stanowi to najwyższy wynik w historii firmy w półrocznej perspektywie, podkreślił deweloper. W samym II kwartale spółka sprzedała 904 lokale, co również jest rekordem w ujęciu kwartalnym. Spółka podtrzymała, że w całym 2019 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.

Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Warszawie (387), we Wrocławiu (270) i Łodzi (254), a następnie w Krakowie (237), Katowicach (225), Poznaniu (171) i Trójmieście (72), podano także.

"Nieprzerwanie pracujemy nad rozszerzeniem oferty, by móc w pełni sprostać zainteresowaniu nabywców na rynku pierwotnym. W zeszłym roku rozpoczęliśmy sprzedaż aż 24 inwestycji z 4397 lokalami, tylko w pierwszym kwartale br. uruchomiliśmy kolejne 7 projektów, gdzie znajdą się 1 264 lokale. Dywersyfikacja geograficzna oraz ofertowa w ramach 7 aglomeracji, w których jesteśmy obecni, pozwala nam na osiąganie historycznie najwyższych wolumenów sprzedaży. Popyt na mieszkania jest stabilny i nieprzerwanie utrzymuje się na wysokim poziomie, z czego powinny korzystać wyspecjalizowane oraz dobrze zorganizowane podmioty, takiej jak Atal. W naszej ocenie należy spodziewać się utrzymania tego trendu w następnych okresach sprawozdawczych" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł.

(ISBnews)