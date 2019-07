"Zbliżamy się do momentu realizacji zysków na złotym po ostatniej fali jego umacniania się wobec euro. Sporo czynników pozytywnych dla naszej waluty zostało już zdyskontowanych, stąd w lipcu nie spodziewam się, że EUR/PLN dotrze do poziomu 4,27 i nie będzie dalej umacniać się” – powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Marcin Sulewski.

W środę RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian - stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. w skali rocznej.

Po posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do końca 2021 roku.

W komunikacie po posiedzeniu RPP podała, że wyniki lipcowej projekcji NBP wspierają ocenę, że inflacja pozostanie umiarkowana i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.

Ponadto wg projekcji DAE NBP inflacja z 50-proc. prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 1,7-2,3 proc. w 2019, a PKB z identycznym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-5,1 proc. w 2019.

W ocenie prezesa NBP w przyszłym roku inflacja CPI przyspieszy do 2,9 proc., by następnie spowolnić w 2021 roku do 2,5 proc.

Zdaniem ekonomisty Santander Bank Polska w przypadku EUR/USD „rynek dość agresywnie wycenia obniżkę stóp procentowych w USA, która może nastąpić w dalszej części III kwartału – np. we wrześniu – niż na posiedzeniu Fed 31 lipca”.

"Zakładamy, że euro w relacji do dolara będzie się umacniać – w naszej prognozie mamy 1,14 na koniec III kwartału, a na koniec roku nawet 1,17" – dodał Sulewski.

RYNEK DŁUGU

W środę na rynku długu skarbowego doszło do wyraźnych spadków rentowności na środku i długim końcu krzywej. Rentowność 10-letnich papierów zniżkowała o ponad 4 pb i osiągnęła poziom 2,30 proc.

"Widzę ryzyko realizacji zysków po ostatnich silnych wzrostach cen SPW. Zakładając brak obniżki stóp w USA w lipcu rynki bazowe mogą zareagować wzrostem rentowności, co może mieć wpływ na polskie papiery. Z tego m. in. powodu spodziewam się wzrostu rentowności – polskie dziesięciolatki mogą na koniec lipca osiągnąć poziom 2,50 proc.” – wyjaśnił Marcin Sulewski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,95 proc., a niemieckich -0,388 proc.