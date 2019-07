Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 wzrósł 0,5 proc. do 2.356,49 pkt., WIG zwyżkował 0,4 proc. do 60.888,98 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w dół o 0,1 proc. do 4.115,91 pkt., a sWIG80 zyskał 0,5 proc. do 11.858,42 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 601 mln zł, z czego 490 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,2 proc., a giełdy amerykańskie były zamknięte z powodu Dnia Niepodległości.

WIG20, po otwarciu o kilka punktów poniżej środowego zamknięcia, osiągnął dzienne minimum o godz. 10.00 (ok. 2.340 pkt.), po czym wszedł w fazę systematycznych wzrostów, które wyniosły go do niemal sesyjnego maksimum.

Warszawski indeks okazał się przy tym wiceliderem europejskiej części EMEA pod względem wzrostów – lepiej sobie radził jedynie rosyjski RTS (+0,6 proc.). Na pozostałych rynkach akcji regionu dominowały nieznaczne zwyżki (Czechy, Węgry, Turcja).

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos – wzrost kursu o 5,1 proc., PGNiG – o 2,9 proc. i CCC – o 2,0 proc.

Kurs Lotosu był najwyżej od marca 2019 r. – od tegorocznego minimum z 14 maja kurs spółki zyskał ok. 24 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: mBank – spadek o 2,0 proc., Play – o 1,8 proc. i CD Projekt – o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – wzrost o 15,3 proc., Groclinu – o 7,5 proc. i BNP Paribas Bank Polska – o 5,6 proc. Cena akcji banku była najwyżej od czerwca 2015 r. – od początku roku kurs banku zwyżkował o ok. 48 proc.

W trakcie czwartkowej sesji ZM Kania poinformowały o podpisaniu dwóch umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi inwestorami branżowymi, którzy zgłosili zainteresowanie dokonaniem inwestycji w spółkę bez wskazania, czy dotyczyć ono będzie dostarczenia kapitału obrotowego, czy innego zakresu inwestycji.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Workservice – spadek o 4,8 proc. i Elektrobudowy – o 3,2 proc.

Na rynku alternatywnym uwagę zwracała zwyżka o 7,1 proc. - Scope Fluidics, którego kurs osiągnął 60 zł i był najwyższy w historii notowań na NewConnect. (PAP Biznes)