Takie pojazdy oczywiście świetnie sprawdzają się w gęstym ruchu i ciasnych uliczkach, ale w zurbanizowanej scenerii poradzi sobie również kompaktowy sedan. Tego typu auto do miasta gwarantuje niezwykle cenioną uniwersalność - będzie wygodnym środkiem transportu w czasie codziennych dojazdów do pracy, a na dodatek podczas urlopowych wyjazdów bez problemu zmieści w środku rodzinę i potrzebne bagaże. Jeśli jeszcze wyposażymy je w czujniki parkowania, system monitorowania martwego pola oraz napęd hybrydowy, to stanie się rasowym autem miejskim!

Nowa Toyota Corolla Sedan - co za nią przemawia?



Dla wielu osób kompaktowy samochód kojarzy się z jednym - Toyotą Corollą. I trudno się dziwić, bowiem liczby mówią same za siebie. Corolla jest najpopularniejszym autem świata. Japońska konstrukcja doczekała się właśnie nowej odsłony. Nowa Corolla przyciąga rzesze kierowców kolejnymi argumentami - oszczędnym napędem hybrydowym, lepszym prowadzeniem, systemami bezpieczeństwa czynnego w standardzie oraz dodatkowo dopracowanym i przemyślanym wnętrzem. Przyglądamy się największym zaletom Corolli 2019 w wersji sedan.

Niskie spalanie z napędem hybrydowym

Wraz z nadejściem nowej generacji Toyota Corolla po raz pierwszy jest dostępna z napędem hybrydowym. W przypadku sedana to 122-konny układ z silnikiem benzynowym 1.8. i bezstopniową przekładnią e-CVT. Hybrydowa Corolla ma szereg zalet - jej układ napędowy jest pozbawiony turbosprężarki, dwumasowego koła zamachowego czy sprzęgła, czyli elementów, które w innych samochodach z klasycznymi jednostkami napędowymi są najbardziej narażone na zużycie i nierzadko kosztowne w naprawie. Ponadto hybrydowy napęd nowej Toyoty Corolli pozwala poruszać się autem w mieście przez średnio połowę czasu z użyciem wyłącznie z silnika elektrycznego. Taka cicha i płynna jazda zwiększa komfort jazdy, a jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa. Średnie spalanie Toyoty Corolli Hybrid z nadwoziem sedan zaczyna się od 4,3 l/100 km. Pod maską nowej Toyoty może znaleźć także tradycyjna jednostka benzynowa o pojemności 1,6 l i mocy 132 KM, połączona z 6-biegową przekładnią lub bezstopniowym automatem. Spalanie Corolli z takim motorem wynosi średnio od 6,1 l/100 km.

Więcej na temat aut hybrydowych przeczytacie na stronie Toyoty.

/ Media

Świetna dynamika jazdy dzięki unikalnej konstrukcji

Krótkie przejażdżki i dłuższe podróże nową Toyotą Corollą sprawiają dodatkową przyjemność dzięki nowej konstrukcji samochodu. Auto oparto na nowej platformie w architekturze TNGA. Corolla 2019 ma więc niżej położony środek ciężkości oraz o 60% sztywniejsze nadwozie. Do tego przy tylnej osi zastosowano bardziej zaawansowane zawieszenie wielowahaczowe. Taka konstrukcja nowej Toyoty Corolla sprawia, że auto prowadzi się pewniej, lepiej trzyma się drogi przy bardziej dynamicznej jeździe, jednocześnie oferując wysoki komfort na miejskich, często nie najrówniejszych drogach.

Technologie sprzyjające kierowcy

Dodatkowo komfort podróżowania nową Toyotą Corollą o nadwoziu sedan podnosi spora liczba nowoczesnych systemów towarzyszących kierowcy. Już w standardzie auto dysponuje inteligentnym tempomatem adaptacyjnym oraz automatycznymi światłami z czujnikiem zmierzchu. Oczywiście pełna lista dostępnego wyposażenia jest dużo dłuższa. Znajdziemy na niej inteligentny system automatycznego parkowania SIPA, układ detekcji przeszkód, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie czy innowacyjny ekran na tablicy wskaźników z efektem 3D. W mieście przydadzą się także system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, który ułatwia wyjeżdżanie z zatłoczonych parkingów.

/ Media

Bezpieczeństwo podróży z systemem Toyota Safety Sense

Lista systemów bezpieczeństwa w samochodzie jest o wiele dłuższa. Nowa Corolla jest w standardzie wyposażona w pakiety systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. W samochodzie znajdziemy zatem układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów oraz system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy lub asystenta utrzymania pasa ruchu - te dwa układy są dostępne zamiennie w zależności od wybranej wersji napędowej. Bezpieczeństwo w samochodzie podnoszą ponadto automatyczne światła drogowe, układ rozpoznawania znaków oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy. Warto dodać, że nowa Toyota Corolla jest w standardzie wyposażona w 7 poduszek powietrznych.

Komfortowe wnętrze

Mocną stroną Toyoty Corolli sedan jest również komfortowe wnętrze. Jego ergonomiczny układ, analogowe przyciski towarzyszące ekranowi dotykowemu, które ułatwiają sterowanie multimediami w czasie jazdy, dodatkowe oświetlenie oraz miękkie materiały ułatwiają i umilają codzienne podróże. Dodatkowo o komfort dbają również klimatyzacja, kierownica z obsługą systemów multimedialnych i system audio z 6 głośnikami (dostępne już w standardzie) oraz podgrzewane siedzenia czy elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy. Ceny Toyoty Corolli 2019 w wersji sedan zaczynają się od 77 900 zł. Więcej na temat tego modelu Toyoty przeczytacie na stronie producenta: https://www.toyota.pl/new-cars/corolla-sedan/.