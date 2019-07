"W tym roku oddajemy ponad 460 kilometrów dróg ekspresowych. I to jest bardzo ważne, ponieważ docelowo dróg ekspresowych w Polsce ma być ok. 6 tys. kilometrów; 2 tys. 600 kilometrów jest już oddanych do użytkowania" - podkreślił szef resortu infrastruktury w TVP Info i dodał: "naszym celem na najbliższe lata są drogi ekspresowe i tych chcemy budować - i budujemy - jak najwięcej".

Minister Adamczyk zapowiedział też, że w sierpniu tego roku ma być oddany do użytku odcinek autostrady A1 między lotniskiem Pyrzowice a Częstochową. "Te kilometry są w budowie" - mówił.

Przypomniał, że docelowo w naszym kraju ma powstać 2 tys. kilometrów autostrad. "Wybudowanych jest już 1600 kilometrów, w budowie jest ponad 300 kilometrów" - wskazał.

Dodał, że jeszcze w tym roku będzie ogłoszony przetarg na autostradę A2 do Siedlec, a na początku przyszłego roku na autostradę A2 do Białej Podlaskiej. "Zostaje nam do wybudowania odcinek 30-kilkukilometrowy do granicy z Białorusią" - mówił.

Wskazał też na realizowane odcinki między Częstochową a Łodzią. "Tym samym zamykamy ruszt komunikacyjny autostradowy" - powiedział.

>>> Czytaj też: Ceny paliw, liczba stłuczek, stacje ładowania aut. Oto miasta najbardziej przyjazne kierowcom