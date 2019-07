PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual-listingu na giełdzie w Londynie. Spółka nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach, podał PBKM.

"Emitent podjął decyzję o kontynuacji analiz w zakresie wybranych scenariuszy dotyczących strategicznych kierunków rozwoju grupy kapitałowej PBKM. Obejmują one m.in.: pozyskanie inwestora strategicznego dla spółki, przeprowadzenie dual-listingu na Deutsche Boerse we Frankfurcie, kolejne podniesienia kapitału skierowane do inwestora lub inwestorów z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym mogące prowadzić do pojawienia się w akcjonariacie spółki akcjonariusza dominującego, lub kolejne finansowania dłużne lub kombinacje niektórych ww. scenariuszy" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od prowadzonych analiz w zakresie strategicznych kierunków rozwoju spółka nadal koncentruje swoje działania na potencjalnych akwizycjach mających na celu umacnianie swojej wiodącej pozycji w Europie oraz analizuje możliwości ewentualnej dalszej ekspansji poza Europą, podano także.

PBKM podał, że na dzień publikacji raportu nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie wyboru pożądanego scenariusza dla przyszłej strategii działania i rozwoju grupy kapitałowej.

W styczniu Polski Bank Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności grupy kapitałowej w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej, trendów rynkowych i makroekonomicznych oraz międzynarodowego otoczenia regulacyjnego i rynkowego w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego, jakim jest zwiększenie wartości grupy.

Spółka podała wówczas, że powyższa decyzja związana jest w szczególności z osiągnięciem komunikowanego wcześniej celu strategicznego tj. pozyskania 200 000 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w sektorze B2C (co nastąpiło w wyniku zakupu spółki Stemlab we wrześniu 2018 roku) oraz wstępnym określeniem priorytetowych celów w obszarze potencjalnych projektów akwizycyjnych.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)