Jak poinformowała we wtorek Aleksandra Odziemkowska z Fabryki Broni "Łucznik", umowa między zakładem a Komendą Główną Straży Granicznej została podpisana w poniedziałek. Wartość kontraktu to blisko 2 mln zł. Dostawa karabinków ma nastąpić do końca września.

To już kolejna partia broni, którą Łucznik wyprodukuje dla Straży Granicznej. W grudniu ub. roku radomska fabryka dostarczyła 122 sztuki karabinków na jej potrzeby. Wartość kontraktu wyniosła wówczas 1,1 mln zł.

Karabinek MSBS Grot C16 FB-M1 powstał w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej. To nowa konstrukcja, opracowana wspólnie przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną.

Rodzina karabinków znanych pod skrótem MSBS otrzymała wspólną nazwę Grot upamiętniającą gen. dyw. Stefana "Grota" Roweckiego - komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i AK, jednego z twórców podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierza 1939 r., legionistę.

