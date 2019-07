Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Onico zdecydował o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienie czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych, podała spółka.

"W ramach przeglądu zarząd spółki rozważy, w kontekście obecnej sytuacji finansowej spółki dostępność oraz możliwość podjęcia przez spółkę potencjalnych działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego dla zapewnienia stabilnego finansowania spółki w celu kontynuacji działalności nie mniejszej skali niż dotychczasowa. W ramach powyższych działań zarząd spółki będzie prowadził rozmowy, których celem jest pozyskanie dla spółki dodatkowych środków finansowych na kapitał obrotowy, z instytucjami finansowymi, w tym bankami, funduszami, zarówno z tymi, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotami spoza tego grona" - czytamy w komunikacie.

Zarząd nie wyklucza również rozmów z obecnymi akcjonariuszami i obligatariuszami, jak również z innymi potencjalnymi inwestorami, podano także.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)