Amic Energy zakończył rebranding, wprowadził nowe paliwa premium w Polsce



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Amic Energy zakończył rebranding byłych stacji Lukoil na nową markę. Jednocześnie wprowadzona została nowa marka paliw premium na tych stacjach. Paliwa Ecto, należące do Lukoila, zastąpiła marka Amic Pro, podała spółka.

Wcześniej Amic Energy zapowiadał, że proces zmiany barw firmowych na byłych stacjach Lukoil powinien zakończyć się w II kwartale br.

"W ostatnich miesiącach Amic Energy przeprowadził pełen rebranding, przy jednoczesnej modernizacji stacji z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań, a także wprowadził na rynek nowe paliwa premium" - poinformował ISBnews odpowiadający za komunikację firmy Michael Kochwalter.

W ramach modernizacji stacje Amic wyposażone zostały w część gastronomiczną o nazwie Food Point, a w wybranych lokalizacjach otwarte zostały restauracje sieci Subway.

"W lipcu Amic Energy wprowadził na rynek paliwa kategorii premium marki Amic Pro" - dodał Kochwalter.

To nowy produkt na rynku paliw premium w Polsce, w skład którego wchodzą m.in. paliwa Verva PKN Orlen, V-Power Shell, Ultimate BP, Dynamic Lotosu, Moya Power czy Avia Gold. W odróżnieniu od większości pozostałych, benzyna premium na stacjach Amic sprzedawana jest w wersji 95-oktanowej, a nie 98-oktanowej. Podobnie jak w przypadku innych operatorów, Amic obiecuje mniejsze zużycie i lepsze osiągi silnika, a także zmniejszoną emisję cząstek stałych do atmosfery. Firma podkreśla także, że Amic Pro to jedyne paliwo premium na polskim rynku zaadaptowane do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

"Pierwsze reakcje klientów na nowe paliwa premium są pozytywne" - zapewnił ISBnews Kochwalter.

Amic Energy z siedzibą w Wiedniu to spółka zarządzająca siecią stacji paliw przejętych od firmy Lukoil w Polsce, na Ukrainie oraz krajach nadbałtyckich. W Polsce zarządza siecią 115 stacji, co daje jej pozycję siódmej największej sieci detalicznej, po PKN Orlen, BP, Grupie Lotos, Shell, Circle K i Moya.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)