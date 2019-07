"Proszę o wyrozumiałość i proszę o cierpliwość. Będziemy się starali dalej realizować nasze prospołeczne programy, programy prorodzinne. Będziemy się starali podnosić płace, także w sferze budżetowej" - mówił Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Szczecinka.

Jak dodał, ma wiedzę na temat płacowych oczekiwań urzędników i nauczycieli. "To (płace w sferze budżetowej - PAP) wymaga reform, to wymaga zmian, ale proszę o cierpliwość w tym zakresie. Wierzę w to głęboko, że będziemy w stanie doprowadzić poziom życia w Polsce na średni poziom zachodnioeuropejski. To jest moja wielka ambicja" - powiedział Andrzej Duda. Wyjaśnił, że chce, aby wtedy, gdy będzie kończył swoją służbę, "polska rodzina" mogła powiedzieć: "Tak, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał (urzędowanie - PAP)".

"To dla mnie oznacza, że rodzina ma więcej pieniędzy, że żyje się jej wygodniej, bezpieczniej, że nie musi się martwić o codzienną egzystencję. To oznacza, że Polska jest państwem bezpiecznym (...) To dla mnie oznacza +żyje nam się lepiej+" - mówił prezydent.

Podkreślił też, że dla niego najważniejsze jest dobro wspólne, "a dobro wspólne, to jest dobro polskiej rodziny", która jest "najważniejsza", jako "podstawowa jednostka naszego społeczeństwa i jako gwarancja rozwoju naszego narodu i państwa".

"Chciałbym, żeby Polska trwała po wieki, żeby nigdy więcej nikt nie musiał się martwić o to, czy nasze państwo może zniknąć z mapy. Wierzę, że będziemy budowali Polskę coraz silniejszą, coraz zamożniejszą. Taką, która coraz bardziej będzie się liczyła na mapach Europy i na mapach świata" - powiedział Andrzej Duda.

>>> Czytaj też: Rząd dementuje: nikt nie pracuje nad "bykowym": to projekt "wewnętrznego zespołu roboczego"