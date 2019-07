Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,1 proc. do 27 359,16 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,02 proc. do 3014,30 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,17 proc. do 8258,18 pkt.

Sezon publikacji wyników kwartalnych rozpoczął Citigroup. Akcje spółki lekko zniżkowały. Bank podał, że skorygowany zysk na akcję w II kw. 2019 r. wyniósł 1,83 USD wobec oczekiwanych 1,80 USD.

Według analityków zyski spółek z indeksu S&P 500 mogą spaść w II kw. o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Po pierwszych raportach opublikowanych w poprzednim tygodniu, w najbliższych pięciu dniach wyniki finansowe za II kwartał przedstawi 57 korporacji wchodzących w skład indeksu S&P 500 - w tym największe banki notowane na Wall Street i część czołowych firm technologicznych.

We wtorek raporty finansowe zaprezentują m.in. Goldman Sachs, Johnson&Johnson, JP Morgan Case, w środę: Bank of America, IBM, Netflix, w czwartek: Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris, UnitedHealth, a w piątek - American Express i BlackRock.

„Jedyną dobrą wiadomością jest to, że oczekiwania są niskie.(…) Niemniej jednak jasne jest, że do utrzymania się dalszych wzrostów indeksu S&P 500 konieczne jest, by zyski przebiły te oczekiwania” – powiedział Gail Dudack, główny strateg inwestycyjny w Dudack Research Group.

„Niskie oczekiwania w zakresie zysków stwarzają możliwość, że ogłaszane wyniki mogą pozytywnie zaskoczyć i zapewnić wzrosty na giełdzie” - powiedział Bruce Bittles, główny strateg inwestycyjny w Baird.

Notowania producenta oprogramowania Symantec spadły o ponad 10 proc., po tym jak portal CNBC podał w poniedziałek, że rozmowy nt. przejęcia firmy przez Broadcom zakończyły się fiaskiem.

Notowania Facebooka spadły o ok. 0,5 proc., bowiem media donoszą, że spółka jest bliska zawarcia ugody z Federalną Komisją Handlu, płacąc grzywnę w wysokości 5 miliardów dolarów. Federalna Komisja Handlu prowadzi śledztwo w sprawie praktyk w zakresie prywatności podejmowanych przez Facebooka.

Akcje Boeinga zniżkowały o ok. 1 proc. po tym, jak w niedzielę grupa American Airlines Holdings poinformowała, że do pierwszych dni listopada w rozkładach lotów nie będzie uwzględniać samolotów Boeing 737 Max i zawiesi z tego powodu około 115 połączeń dziennie.

Walory General Electric straciły ok. 1 proc. - UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj". (PAP)