Kino Polska TV: Przychody Stopklatki wzrosły wstępnie o 9% r: r w II kw.



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Stopklatka z Grupy Kino Polska TV osiągnęła zysk netto w wysokości 556 tys. zł w II kwartale 2019 r., wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Przychody Stopklatki z umów z klientami w okresie od kwietnia do czerwca wyniosły 7,7 mln zł i wzrosły o niemal 9% r/r.

"To zasługa wzrostu wyników oglądalności oraz lepszego wykorzystania zasobów reklamowych w ramach naszej grupy. Widoczne są też efekty synergii polegające na ograniczeniu kosztów zakupu licencji, działań marketingowych i sprzedażowych. To ważny moment, na który czekaliśmy. Zysk Stopklatki potwierdza nasze wcześniejsze założenia co do rozwoju tego kanału zarówno jeśli chodzi o ofertę programową, rosnącą oglądalność, jak i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych. Oczywiście, wyzwaniem pozostaje utrzymanie pozytywnych wyników w przyszłości, ale z naszych doświadczeń wynika, że wzrost udziałów rynkowych kanału powinien przekładać się na dalszą poprawę wyników finansowych Stopklatki" - powiedział prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych wyników opublikowanych przez Stopklatkę, w II kwartale przychody z umów z klientami wzrosły o prawie 9% r/r, do poziomu 7,7 mln zł. W tym okresie spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 0,7 mln zł wobec straty operacyjnej w wysokości 0,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w II kw. wyniósł niemal 0,6 mln zł wobec 0,9 mln zł straty netto rok wcześniej. Narastająco, po całym półroczu przychody wyniosły blisko 13,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6% r/r. Zysk operacyjny wyniósł niemal 0,2 mln zł w porównaniu do straty operacyjnej na poziomie 1,5 mln zł rok wcześniej. Spółka po pierwszym półroczu 2019 r. zanotowała stratę netto w wysokości 0,06 mln zł wobec straty na poziomie 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Podstawowym źródłem przychodów Stopklatki są wpływy z reklam, wskazano również.

Wyniki spółki Stopklatka są konsolidowane w wynikach finansowych Kino Polska TV od III kw. 2018 r. po tym, jak spółka ta zwiększyła swój udział w akcjonariacie Stopklatki do poziomu 97,8%.

"W I kw. 2019 r. Stopklatka odpowiadała za niemal 15% przychodów całej grupy. Z pewnością pozytywne wyniki tej spółki będą widoczne w skonsolidowanych wynikach Kino Polska TV" - dodał Kisielewski.

Kino Polska TV opublikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 22 sierpnia, zaś pełne wyniki finansowe spółki Stopklatka za ten okres zostaną opublikowane 8 sierpnia.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)