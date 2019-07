Coca Cola HBC chce wprowadzić Costa Coffee m.in. w Polsce w 2020 r.



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Coca-Cola HBC planuje w przyszłym roku wprowadzić Costa Coffee na co najmniej 10 z 28 rynków, na których prowadzi działalność, m.in. w Polsce, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Rosji, Szwajcarii i na Węgrzech, podała spółka.

Jest to odpowiedź firmy na zróżnicowane potrzeby klientów i konsumentów w różnych kanałach sprzedaży, spójna z wizją Coca-Cola HBC, by oferować produkty na każdą okazję i na każdą porę dnia, podano.

"Ta niezwykła zmiana pozwoli nam zbudować dodatkową wartość dla biznesu naszych klientów i naszej firmy. Dodanie do naszego portfolio nowej, tak silnej marki, jaką jest Costa Coffee, poszerzy wachlarz okazji, w których konsumenci będą mogli wybierać nasze produkty, pozwoli nam być partnerem dla naszych klientów we wszystkich kanałach sprzedaży oraz pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych konsumentów, poprzez dostarczanie im napojów na każdą porę dnia. Nasza solidna infrastruktura produkcyjna, procesy i możliwości w kategorii kawy pozwalają nam od razu przystąpić do realizacji tych niezwykłych planów" - powiedział dyrektor generalny Coca-Cola HBC Zoran Bogdanovic, cytowany w komunikacie.

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 mln konsumentów.

(ISBnews)