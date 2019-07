Sejm uchwalił w piątek rządową nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowela przygotowana przez MRPiPS zakłada wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.

"Dodatek stażowy, nazywany różnie w zależności od miejsca pracy, w końcu będzie spełniał swoją funkcję. Ta zmiana przyczyni się do faktycznego wzrostu wynagrodzeń wielu pracowników" - podkreśliła minister rodziny.

Jak dodała, dodatek stażowy z założenia powinien być motywacją i docenieniem wieloletnich pracowników i ich doświadczenia. "Niestety, praktyka pokazywała, że często była to fikcja, a dodatek stażowy wliczany był do minimalnego wynagrodzenia. Prowadziło to do sytuacji, gdzie np. pracownik samorządowy z 20-letnim stażem zarabiał w tym samym miejscu tyle, co pracownik tuż po szkole. To niesprawiedliwe i demotywujące" - oceniła Borys-Szopa.

Obecnie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wliczane są różne składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy, wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Rok 2019 będzie więc ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek stażowy nie jest powszechny. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy). Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, i jest corocznie podwyższane.

Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach dodatek stażowy przestaje pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję "dodatku za staż pracy" – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy).

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

