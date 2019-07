Spółka zależna Ferrum ma zamówienie o wartości ok. 33,8 mln zł



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - ZKS Ferrum, spółka zależna Ferrum, ma zamówienie od Solbet Sp z o.o. na wykonanie autoklawów do produkcji betonu komórkowego, podało Ferrum. Wartość zamówienia wynosi ok. 33,8 mln zł netto.

"Termin realizacji całego zamówienia został uzgodniony na III kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

