Santander BP szacuje koszty jednoraz. dot. integracji z DB na 118 mln zł w br.



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Koszty jednorazowe związane z integracją z Santander Bank Polska wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) mogą w tym roku sięgnąć 118 mln zł, podał bank.

"Koszty jednorazowe związane z integracją DB mogą osiągnąć poziom 118 mln w 2019 roku. W latach 2020 i 2021 średnioroczny koszt wyniesie ok. 50 mln, z czego większość będzie związana z kosztami amortyzacji" - czytamy w prezentacji.

W związku z ogłoszeniem zwolnień grupowych w styczniu 2019 roku grupa zaksięgowała w 1kw. 2019 roku rezerwę w wysokości 80 mln zł, przypomniano.

"Synergie kosztowe w latach 2019-2021, włączając efekt zwolnień grupowych z 2019 roku, planowane są łącznie na poziomie 411 mln zł" - czytamy dalej.

W 2018 r. Santander Bank Polska wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska, przejmując bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)