Źródło: PAP

W uważanych za filar międzynarodowego porządku Niemczech rośnie presja, by nadeszły zmiany - pisze we wtorek "Financial Times". Dziennik podkreśla, że formuła "wielkiej koalicji" się wyczerpuje, a mianowanie Annegret Kramp-Karrenbauer minister obrony to krok ryzykowny.