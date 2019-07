Ultimate Games: Premiera 'Ultimate Fishing Simulator' na VR (Steam) - 30 VIII



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na urządzenia VR w sklepie Steam ustalona została na 30 sierpnia, podał Ultimate Games.

"Jednocześnie emitent dodaje, że ustalił z Valve Corporation - właścicielem sklepu Steam - na ostatni weekend sierpnia br. - akcje promocyjną, tzw. 'publisher sale', czyli dedykowaną promocję gier emitenta na startowej stronie sklepu Steam" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, promocja ta istotnie zwiększy widoczność gry w sklepie Steam, co może przyczynić się do zwiększenia wolumenu sprzedaży gry w pierwszych dniach jej dystrybucji.

"Do końca 2019 r. możliwe jest również wydanie gry w innych sklepach dedykowanych pod VR, tj. Oculus Store, Vive i Microsoft Store" - podsumowano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)