Atal rozpoczął sprzedaż 142 lokali w I etapie os. Nowe Miasto Polesie w Łodzi



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 142 mieszkania w ramach I etapu realizowanego w Łodzi osiedla Nowe Miasto Polesie, podała spółka. Inwestycja powstaje w południowo-zachodniej części miasta, przy ul. Pienistej, nieopodal skrzyżowania z ul. Maczka. Planowany termin oddania I etapu inwestycji do użytkowania to II kwartał 2021 r.

"W ramach pierwszej części wieloetapowego osiedla Nowa Miasto Polesie powstaną cztery budynki, w których zaprojektowano 142 mieszkania o powierzchniach od 30 do 105,63 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - od ustawnych kawalerek aż po przestronne pięciopokojowe mieszkania - z przemyślanym podziałem wnętrz, gwarantującym łatwość aranżacji i wygodę użytkowania" - czytamy w komunikacie.

Na łódzkim rynku deweloper oferuje również Apartamenty Drewnowska 43. Projekt ten powstaje tuż obok popularnej łódzkiej Manufaktury. Dostępne są także lokale w wieloetapowym osiedlu Pomorska Park, które powstaje między ulicami Pomorską a Telefoniczną, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)