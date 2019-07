Poinformowała o tym PAP Iwona Paziak ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Dodała, że prace przy modernizacji instalacji mają potrwać do stycznia 2022 roku.

Zdaniem spółki, inwestycja pozwoli na dostosowanie elektrowni do nowych uregulowań prawnych wynikających z konkluzji BAT w zakresie emisji dwutlenku siarki.

"Sukcesywnie dostosowujemy Elektrownię Bełchatów do zaostrzających się norm unijnych, realizujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych" - podkreśla prezes PGE GiEK Robert Ostrowski. Zwraca uwagę, że po zakończeniu modernizacji 10 bloków energetycznych bełchatowskiej elektrowni, która realizowana była od 2007 do 2016 roku i kosztowała ponad 7,7 mld zł, modernizacja IOS to "kolejny krok w stronę jeszcze większej poprawy jakości powietrza".

Według prezesa, począwszy od lat 90. ub. wieku do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja dwutlenku siarki zredukowana została o 90 proc., emisja tlenków azotu o 47 proc., a pyłów o 97 proc.

Jak informuje Paziak modernizacja IOS obejmie m.in. dostosowanie absorberów do zmniejszonych poziomów emisji poprzez, m.in. zabudowę półek sitowych TRAY, wymianę kompletnych poziomów zraszania z dyszami zraszającymi i wymianę lub modernizację wentylatorów wspomagających.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi sześć oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Paziak przypomina, że Elektrownia Bełchatów to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22 proc. krajowej energii. Moc zainstalowana pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych. Jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie. (PAP)

autor: Jacek Walczak