WIG20 spadł na zamknięciu 0,2 proc. do 2.305,79 pkt., WIG zniżkował 0,2 proc. do 60.146,67 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 3.999,74 pkt., a sWIG80 zyskał, jako jedyny, 0,4 proc. do 11.973,72 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 564 mln zł, z czego 465 mln zł przypadły na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,44 proc., a S&P500 zwyżkował 0,53 proc. o 17.20.

WIG20 od początku sesji zaczął zniżkować, osiągając o godz. 15.00 minimum sesyjne (ok. 2.300 pkt.), po czym wszedł w trend zwyżkowy, który zakończył się po godz. 16 i doprowadził indeks poniżej czwartkowego zamknięcia.

W regionie panował zróżnicowany obraz – najsilniej zwyżkował turecki BIST100 (+0,8 proc.), a najmocniej spadał węgierski BUX (-0,7 proc.).

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Alior Bank – spadek o 3,0 proc., Tauron – w dół o 1,4 proc. i Lotos – ze stratą o 1,2 proc. Zniżkował także kurs mBanku – o 0,4 proc.

mBank tracił piątą sesję z rzędu i był najniższym poziomie od stycznia 2017.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: LPP – o 1,7 proc., Orange – w górę o 1,4 proc. i CD Projekt – ze zwyżką o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Forte – spadek o 11,3 proc., Lentex – w dół 2,9 proc. i Millennium Banku – zniżka o 2,7 proc. Spadła również cena Energi – o 1,3 proc.

Cena Forte zniżkowała czwartą sesję z rzędu, a drugą w dwucyfrowym tempie - była najniżej od marca 2019.

W ciągu piątkowej sesji Energa podała, że zdecydowała o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 269,9 mln zł - szacowany wpływ na skonsolidowany wynik netto za I półrocze 2019 r. wynosi 218,6 mln zł.

Jak podano, zdarzenie ma charakter niegotówkowy i pogorszy wynik operacyjny grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Medicalghoritmics – wzrost o 8,2 proc. i Compu – w górę o 5,1 proc. Wzrosła także cena Agory – o 2,1 proc. i Elektrobudowy – o 1,9 proc.

Cena Compu była najwyżej od czerwca 2018.

W trakcie piątkowej sesji na rynek napłynęła rekomendacja dla akcji Agory. Analityk DM Millennium Adam Zajler wystawił zalecenie „kupuj”, wyznaczając cenę docelową na poziomie 20,5 zł – cena rynkowa w dacie wydania rekomendacji wyniosła 12 zł.

W ciągu sesji na rynek napłynęła informacja, że zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o kontynuacji analiz w zakresie opcji finansowania działalności, które obejmują m. in. emisję akcji do obecnych inwestorów finansowych i rozpoczęcie procesu pozyskania branżowego wraz z emisją do niego.

Zamiarem zarządu spółki jest uzgodnienie zasad finansowania do końca września 2019.

