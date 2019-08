Movie Games: Ponad 80 tys. chętnych na zakup gry 'Alaskan Truck Simulator'



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Movie Games odnotowało ponad 80 tys. graczy oczekujących na premierę gry "Alaskan Truck Simlulator", podała spółka. Produkcja będzie łączyła symulator kierowcy ciężarówki z grą survivalową. Łączna liczba graczy, która zapisała się na wishlisty czterech gier, nad którymi pracuje obecnie Movie Games, wyniosła ponad 175 tys. osób.

Wishlist to lista oczekujących na premierę danej gry prowadzona przez największe platformy dystrybucji cyfrowej, w tym m.in. przez Steam. Każdy z użytkowników platformy może zapisać się na wishlistę w przypadku, gdy jest zainteresowany danym tytułem czekającym na premierę, podano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby graczy, którzy zapisali się na wishlistę tworzonego przez nas dość nietypowego symulatora. Osiemdziesiąt tysięcy to duża liczba, biorąc pod uwagę, że nie rozpoczęliśmy jeszcze żadnych znaczących wydatków na marketing tytułu. Innym pozytywnym aspektem jest istotny wzrost zapisów na wishlistę w ostatnich tygodniach. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęcie szerokiej kampanii marketingowej zwiększy jeszcze bardziej liczbę graczy zainteresowanych zarówno 'Alaskan Truck Simulator', jak i innych tytułów, nad którymi pracujemy" - skomentował prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Warszawskie studio tworzy 'Alaskan Truck Simulator' we współpracy z Discovery Adventures. Premiera zaplanowana jest na 2019 rok.

"Bardzo dobre wyniki na wishlistach osiągają również inne gry, nad którymi pracujemy. Trzydzieści tysięcy zapisów zostało przekroczone przez 'Drug Dealer Simulator' oraz 'Car Wash Simulator', a 'Lust from Beyond' osiągnął liczbę trzydziestu pięciu tysięcy zapisów. Są to gry, które znajdują się na o wiele wcześniejszych etapach produkcji niż 'Alaska Truck Simulator', więc liczby te są dla nas bardzo zadowalające" - dodał Wcześniak.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)