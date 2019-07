"Firmy z zagranicy chcące rozpocząć działalność w Polsce spotykają się z dużym wyzwaniem. Wszystkie dokumenty korporacyjne muszą być wypełnione w języku polskim, a założenie firmy w przypadku podmiotów, których spółki-matki zlokalizowane są poza Polską może trwać bardzo długo. Takie czynniki powodują, że tak istotny rynek europejski jak Polska ma wysokie bariery wejścia, co z kolei zmusza inwestorów do bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami, poruszającymi się swobodnie w zakresie krajowych regulacji" - powiedziała dyrektor operacyjna TMF Group w Polsce Dagmara Witt-Kuczyńska, cytowana w komunikacie, towarzyszącym raportowi.



Z raportu wynika także, że Polska znalazła się na 21. miejscu na świecie pod kątem złożoności środowiska biznesowego. Oznacza to m.in., że w Polsce można prowadzić firmę łatwiej niż na Słowacji i w Niemczech (odpowiednio szóste i siódme miejsce w zestawieniu), ale trudniej niż w Czechach (48 miejsce) czy w Rosji (44. miejsce).



"Stosunkowo wysokie miejsce Polski w rankingu oznaczające złożone warunki do prowadzenia biznesu wynika z często zmieniających się przepisów prawa; relatywnie trudnego dla inwestora zza granicy procesu zakładania firmy, a także wyjątkowo uciążliwych wymogów administracyjnych w obszarze sekretariatu korporacyjnego" - czytamy dalej.



Z raportu TMF Group wynika, że najłatwiej obecnie założyć i prowadzić firmę na Kajmanach (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), Curaçao (terytorium zależne Holandii), na wyspie Jersey (de facto terytorium zależne Wielkiej Brytanii) i w Tajlandii. Wśród lokalizacji o warunkach najbardziej wymagających dla biznesu na pierwszym miejscu znalazła się Grecja, a za nią Indonezja, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.



"Zrozumienie jak prowadzenie biznesu w danej lokalizacji może być skomplikowane jest kluczowe, szczególnie wtedy, gdy planuje się ekspansję zagraniczną. Każda jurysdykcja na świecie różni się pod względem sposobu prowadzenia księgowości i rozliczania podatków, naliczania wynagrodzeń dla pracowników i prowadzenia innych spraw związanych z ich zatrudnieniem. Analiza i rozeznanie się w tych zawiłościach pozwala firmom uniknąć problemów i skupić się na swojej podstawowej działalności" - powiedział dyrektor TMF Group na obszar EMEA, obejmujący Europę, Bliski Wschód i Afrykę Juraj Gerzeni, cytowany w komunikacie.



W raporcie pt. "Global Business Complexity Index", eksperci TMF Group porównali główne wymagania poszczególnych krajów w ramach 76 jurysdykcji na całym świecie, w zakresie wymogów administracyjnych i zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi stawianych przed przedsiębiorcami planującymi prowadzić swój biznes na wybranym rynku.



TMF Group jest czołową firmą świadczącą administracyjne usługi biznesowe dla firm działających lokalnie i międzynarodowo. Obecna w ponad 80 krajach TMF Group jest jedyną firmą o zasięgu globalnym, która oferuje łącznie usługi powiernicze, sekretariatu korporacyjnego, księgowowe i podatkowe oraz w zakresie kadr i płac, które mają kluczowy wpływ na sprawną działalność firm inwestujących i działających w wielu jurysdykcjach. Zatrudnia na całym świecie ponad 7,8 tys. ekspertów.

