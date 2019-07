Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Novaturas odnotował 0,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 3,46 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,59 mln euro wobec 4,53 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,6 mln euro i był o 64% niższy r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,45 mln euro w II kw. 2019 r. wobec 54,39 mln euro rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 0,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,4mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,26 mln euro w porównaniu z 80,24 mln euro rok wcześniej.



"Przykładamy dużą wagę do tego, by trzymać koszty pod kontrolą i stale dążymy do zwiększania naszej wydajności. W I półroczu 2019 r. koszty ogólnego zarządu (bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym) zmalały o 4,9% r/r, natomiast łączne koszty operacyjne grupy wzrosły tylko o 0,9% r/r, podczas gdy całkowite przychody w tym okresie wzrosły o 3,8% r/r. Nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy efektywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług. W pierwszej połowie br. na naszą rentowność nadal nieznacznie wpływały wyższe koszty związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego, dokonaną w IV kwartale 2018 r., niemniej jednak efekt ten zanika i nie powinien już obciążać naszych wyników finansowych" - skomentował wyniki dyrektor finansowy Tomas Staskunas, cytowany w komunikacie.



W pierwszym półroczu 2019 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało ponad 137 tysięcy osób, czyli o 1,9% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Novaturas osiągnął wzrost liczby klientów na Łotwie i w Estonii o odpowiednio 8,8% i 8,3%, natomiast na Litwie odnotował spadek o 3,3% r/r. Przełożyło się to na 3,8-proc. wzrost łącznych przychodów, które sięgnęły 83,2 mln euro. Turcja, która pozostaje najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów wśród mieszkańców krajów bałtyckich w sezonie letnim, odpowiadała za ponad połowę przychodów ze sprzedaży wczasów zorganizowanych w drugim kwartale 2019 r. i ponad jedną trzecią przychodów narastająco w I półroczu 2019 r.



"Zdolność do utrzymywania rosnącej sprzedaży na dynamicznym i konkurencyjnym rynku jest niewątpliwą siłą Grupy Novaturas. Konkurujemy poprzez coraz bardziej zróżnicowaną ofertę dostępną w przystępnej cenie. W bieżącym sezonie ofertę wyjazdów długodystansowych powiększyliśmy o kilka perspektywicznych kierunków, takich jak Bali, Meksyk czy Seszele, natomiast średnia cena naszych wycieczek od dwóch lat utrzymuje się na podobnym poziomie" - powiedziała prezes Audron Keinyt.



Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.



(ISBnews)