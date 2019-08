Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zniżkował 1,6 proc. do 2.240,78 pkt., WIG stracił 1,4 proc. do 58.863,73 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,1 proc. do 3.910,65 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 11.936,29 pkt.

Spośród indeksów sektorowych negatywnie wyróżniły się: WIG-chemia – spadek o 3,9 proc, a także WIG-górnictwo, który stracił 3,4 proc. i był najniżej od listopada 2016.

Czwartkowa sesja upłynęła pod znakiem spadków – WIG20 od otwarcia zniżkował, przy czym skala korekty wzmocniła się przed godz. 14.00, kiedy indeks poszedł w dół w krótkim czasie (ok. pół godziny) z ok. 2.270 pkt do ok. 2.240 pkt.

Pozostałe rynki europejskiej części EMEA również zniżkowały – najsilniejsze spadki, poza Polską, wystąpiły w Rosji, gdzie indeks RTS stracił 1,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły 843 mln zł, z czego 762 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,23 proc., a S&P500 zwyżkował 0,93 proc. o 17.20.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: JSW – spadek o 4,9 proc., PKO BP – o 3,7 proc., CCC – o 3,5 proc. i Pekao – o 3,2 proc.

Cena JSW spadła czwartą sesję z rzędu i była najniżej od sierpnia 2016.

Kurs Pekao po trzeciej zniżkowej sesji doszedł do najniższego poziomu od kwietnia 2009 roku.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos – o 1,4 proc., PKN Orlen – o 0,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 0,2 proc.

W trakcie czwartkowej sesji PKN Orlen poinformował, że Orlen Upstream, podmiot z grupy kapitałowej Orlen, ogłosił postępowanie na zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice, w tym obejmujące budowę infrastruktury związanej z wydobyciem.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Rafako – spadek o 6,2 proc., Grupy Azoty – o 5,5 proc. i Echo Investment – o 4,7 proc. Zniżkowała również cena Enei – o 0,9 proc.

Kurs Enei stracił, choć na początku sesji zyskiwał prawie 5 proc.

W trakcie czwartkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały walnego zgromadzenia Enei z września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu budowy projektu Ostrołęka C.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Kogeneracji – wzrost o 7,9 proc. i EkoExport – o 5,8 proc.