Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych



Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Famuru pozytywnie zaopiniowała decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmierzającej do wyłonienia nabywcy wszystkich udziałów spółki zależnej De Estate sp. z o.o. (SPV), a tym samym na kontynuacji procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej, podała spółka.

"Podjęte działania dezinwestycyjne są związane z przyjętą przez Grupę Famur strategią, zakładającą między innymi koncentrację działalności na obszarach bezpośrednio związanych z core business Grupy Famur" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami czas trwania przetargu określono na okres od 6 sierpnia 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

"W toku rozpoczętego procesu, zarząd emitenta planuje przeznaczyć do zbycia istotną część nieruchomości nieoperacyjnych należących do Grupy Famur, a stanowiących obecnie majątek zależnej od emitenta spółki celowej - SPV. Aktywa Grupy Famur, przeznaczone do dezinwestycji i nie będące na dzień ogłoszenia przetargu majątkiem SPV zostaną zbyte w formie osobnych transakcji rynkowych nie związanych z realizowanym przetargiem" - czytamy dalej.

Terminarz zdarzeń związanych z przetargiem przedstawia się następująco:

- 6.08.2019 - uruchomienie postępowania,

- 7.08.2019 - 21.11.2019 - udostępnienie szczegółowych danych dotyczących SPV i nieruchomości;

- wizje lokalne,

- 8.11.2019 - data końcowa wpłaty wadium,

- 22.11.2019 - ostateczny termin złożenia ofert wiążących,

- 25.11.2019 - 16.12.2019 - licytacja w przypadku wpłynięcia kilku najkorzystniejszych ofert,

- 20-22.12.2019 - data rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,23 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)