Ryanair zwiększy liczbę lotów z Modlina i Gdańska do Edynburga od listopada



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Ryanair uruchomi zimą 2019/2020 dodatkowe loty z Warszawy Modlin i Gdańska do Edynburga, podał przewoźnik.

"Loty do Edynburga z Warszawy Modlin realizowane będzie codziennie, natomiast z Gdańska 5 razy w tygodniu. Oba połączenia staną się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski na zimę 2019/2020" - czytamy w komunikacie.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)