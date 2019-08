Jak wskazał Barszcz, działka znajduje się przy ul. Ratuszowej na Pradze Północ, w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego". Dodał, że "teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami handlu, gastronomii, kultury".

Zdaniem prezesa PFR Nieruchomości jest „to wymarzona lokalizacja do realizacji programu Mieszkanie Plus". "Działka wskazana przez Pocztę Polską jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum miasta i leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych, tj. warszawskiego ZOO i Parku Praskiego. Naszym celem jest stworzenie tam atrakcyjnego osiedla mieszkaniowego, dlatego wkrótce ruszymy z konkursem architektoniczno-urbanistycznym na jego projekt” – powiedział Barszcz.

Prezes PFRN wskazał, że spółka "bardzo ceni sobie współpracę z Pocztą Polską”. „Grunty pocztowe przeważnie znajdują się w bardzo dobrych lokalizacjach i wiele z nich nie spełnia już swojej +pocztowej+ funkcji. Mieszkanie Plus może tchnąć w nie nowe życie” – podkreślił.

Poczta Polska (PP) jako jedna z pierwszych spółek Skarbu Państwa aktywnie włączyła się w realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.

"Posiadamy kilkadziesiąt atrakcyjnych nieruchomości w całym kraju, które mogą być wykorzystane na potrzeby tego programu. Jedną z nich jest działka o powierzchni ponad 1,8 ha, położona przy ulicy Ratuszowej w Warszawie" - powiedział Paweł Przychodzeń, wiceprezes Poczty Polskiej.

Przypomniał, że do tej pory PP zbyła na rzecz PFR Nieruchomości ponad 3-hektarową działkę we Wrocławiu przy ulicy Kolejowej, gdzie powstanie ponad 450 mieszkań. "Poczta Polska zbywa swoje nieruchomości po cenach rynkowych, zagospodarowując zbędne jej na cele statutowe nieruchomości, a z drugiej wpisuje się w realizację rządowego programu Mieszkanie plus – podkreślił Przychodzeń.

W ramach programu Mieszkanie Plus powstało już 867 mieszkań – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni oraz Wałbrzychu. Trwa już nabór na kolejne 42 mieszkania wybudowane w Kępicach

Jednym z elementów programu Mieszkanie Plus jest także program dopłat Mieszkanie na Start. W Białej Podlaskiej już blisko 140 najemców korzysta z dopłat, dzięki którym ich czynsz zmniejszył się od 100 do 300 zł. Z dopłat korzystają również najemcy w Wałbrzychu, gdzie najwyższa dopłata wynosi ponad 400 złotych.

