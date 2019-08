Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wyekspediowało już 5 000 cystern z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka.



"Pięciotysięczna cysterna z ładunkiem LNG, która w sobotę 10 sierpnia wyjeżdża z terminalu w Świnoujściu, będzie jednocześnie 1 144 załadowaną w tym roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba autocystern, które opuściły terminal, wzrosła o 24% (stan na 9 sierpnia 2018 i 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.



Paliwo pochodzi z dostaw gazu skroplonego sprowadzanego przez PGNiG z Kataru, Norwegii i USA.



Większość importowanego LNG jest regazyfikowana i wprowadzana do ogólnopolskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Część pozostaje jednak w stanie ciekłym i w tej postaci trafia do obiorców za pomocą autocystern i kontenerów kriogenicznych. Największym odbiorcą LNG są stacje regazyfikacji obsługujące miejscowości, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu.



"Zainteresowanie gazem ziemnym rośnie w Polsce bardzo szybko. Dzięki cysternom z LNG możemy dostarczyć paliwo tam, gdzie nie ma infrastruktury przesyłowej albo jest ona niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Skroplony gaz ziemny to sposób na szybką gazyfikację kraju" - skomentował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.



Odbiorcami LNG od PGNiG są m.in. zakłady przetwórstwa spożywczego oraz firmy z branży hotelarskiej. Najwięcej, bo 55% gazu skroplonego ze Świnoujścia trafia jednak do stacji regazyfikacji zasilających tzw. sieci wyspowe.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.



