Źródło: PAP

Przywódcy państw G7 porozumieli się co do "wzmocnienia dialogu i współpracy" z Rosją w kwestii trwających kryzysów, ale oceniają, że jest zbyt wcześnie, by wrócić do formatu G8 poprzez włączenie Rosji do grupy - podaje w niedzielę AFP za źródłem dyplomatycznym.